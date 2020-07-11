«Зенит» сыграл с «Ахматом» вничью

Грозный, 11 июля. Петербургский ФК «Зенит» сыграл 1:1 с футболистами «Ахмата» из Грозного. Игра состоялась в рамках 28-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). «Сине-бело-голубые» не смогли одержать победу впервые за семь матчей чемпионата.

Счет был открыт капитаном «Ахмата» Олегом Ивановым. Второй гол был забит игроком «Зенита» Себастьяном Дриусси. После 34-й минуты игры начались удаления игроков. Так, с желтой карточкой с поля ушел полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони. А на 83-й минуте голкипер петербуржцев Андрей Лунев получил травму и был удален.

В результате, лучшим игроком матча был признан защитник «Зенита» Дуглас Сантос. Футболисты из Грозного же прервали шестикратную серию побед петербуржцев.

Напомним, 5 июля «Зенит» победил «Краснодар» на поле соперника со счетом 4:2 и обеспечил себе титул чемпиона Российской премьер-лиги сезона 2019/2020. В составе команды Семака дублем отличился Азмун. Еще по одному результативному удару записали в свой актив Дзюба и Сутормин. В составе хозяев дважды отличился Уткин.

«Зенит» стал чемпионом России по футболу второй раз подряд и шестой раз в своей истории. «Сине-бело-голубые» завоевывали «золото» в сезонах 2007, 2010, 2011/12, 2014/15 и 2018/19.