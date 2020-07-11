Вирусолог обвинила Китай в сокрытии правды о коронавирусе

Пекин, 11 июля. Вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь сбежала США, где выступила с обвинением в адрес Китая. Специалист заявила, что Пекин скрывал правду о коронавирусе.

Ли-Мэн Янь подчеркнула, что ей пришлось покинуть Гонконг из-за опасений китайских спецслужб. Она считает, что Пекину не нравилась та правда, которую она доводила до общественности через СМИ.

Доктор утверждает, что китайская сторона долго скрывала информацию про коронавирус перед тем, как официально проинформировать Всемирную организацию здравоохранения.

Она также заявила, что китайские власти не допускали к исследованиям специалистов из Гонконга, не говоря уже про иностранных.

Отметим, что вирусолог покинула Китай 28 апреля. По ее словам, она готовилась к бегству, осознавая грозящую опасность. Вирусолог предположила, что ее могли бросить в тюрьму либо она пополнила бы список пропавших без вести.