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Фанаты пришли в восторг от фото резко изменившейся певицы Натали

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Фанаты пришли в восторг от фото резко изменившейся певицы Натали

Москва, 11 июля. Поклонники оценили новый образ певицы Натальи Рудиной, известной под псевдонимом Натали. Снимок она опубликовала в своем профиле в соцсети Instagram.

Резко изменившаяся исполнительница хита «Ветер с моря дул» решила сделать модное окрашивание и выбрала холодный блонд. Фанаты пришли в настоящий восторг от ее смены имиджа. Они заметили, что звезда стала выглядеть визуально моложе. На снимке певица стоит у огромного дерева. По словам Рудиной, публикацию сделал ее трехлетний сын. Однако получилось не фото, а короткое видео.

«Нажать на кружочек», — говорю я на видео, как попугай. Попросила трехлетнего своего первый раз меня сфоткать, а он как-то секундное видео снял», — написала Наталья.

Фанаты пришли в восторг от фото резко изменившейся певицы Натали

«Ой, какая красотка! Вам очень идет новая прическа», — написал один из фанатов.

«Какая вы красивая», — добавил другой.

«10 лет скинула!» — отмечается в другом комментарии.

Певица Натали ранее рассказала о своих пластических операциях. По ее словам, первую она сделала еще в 29 лет. Певица призналась, что сохранять молодость и фигуру в 45 лет сложно, поэтому ей приходится прилагать немало усилий. Натали объяснила, что посещала хирургов для того, чтобы эффектнее смотреться на сцене.

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Источник: 7days.ru
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