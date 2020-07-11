Фанаты пришли в восторг от фото резко изменившейся певицы Натали

Москва, 11 июля. Поклонники оценили новый образ певицы Натальи Рудиной, известной под псевдонимом Натали. Снимок она опубликовала в своем профиле в соцсети Instagram.

Резко изменившаяся исполнительница хита «Ветер с моря дул» решила сделать модное окрашивание и выбрала холодный блонд. Фанаты пришли в настоящий восторг от ее смены имиджа. Они заметили, что звезда стала выглядеть визуально моложе. На снимке певица стоит у огромного дерева. По словам Рудиной, публикацию сделал ее трехлетний сын. Однако получилось не фото, а короткое видео.

«Нажать на кружочек», — говорю я на видео, как попугай. Попросила трехлетнего своего первый раз меня сфоткать, а он как-то секундное видео снял», — написала Наталья.

«Ой, какая красотка! Вам очень идет новая прическа», — написал один из фанатов. «Какая вы красивая», — добавил другой. «10 лет скинула!» — отмечается в другом комментарии.

Певица Натали ранее рассказала о своих пластических операциях. По ее словам, первую она сделала еще в 29 лет. Певица призналась, что сохранять молодость и фигуру в 45 лет сложно, поэтому ей приходится прилагать немало усилий. Натали объяснила, что посещала хирургов для того, чтобы эффектнее смотреться на сцене.