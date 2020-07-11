Москва, 11 июля. Перекрытый властями Украины Северо-Крымский канал стал «ловушкой для Киева», который пытался шантажировать Россию с помощью водной блокады полуострова. Об этом говорится в статье канадского издания Geopolitical monitor, передает «ПолитРоссия».

«В Киеве полагают, что возобновление водоснабжения будет равносильно фактическому признанию российской власти в Крыму. Это подорвет притязания Украины на полуостров и будет рассматриваться как публичное предательство», — отмечают канадские обозреватели.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев не может возобновить подачу воды в Крым, а ряд депутатов Верховной рады публично поддержали прекращение водной блокады полуострова. При этом среди них немало членов президентской партии «Слуга народа».

Автор статьи отмечает, что данная ситуация играет на руку России, так как продолжение водной блокады демонстрирует реальное отношение Киева к жителям полуострова, а возобновление поставок воды станет признанием Крыма российским.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, состоявшегося весной 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент России Владимир Путин отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах. При этом российский лидер отмечал, что вопрос Крыма закрыт окончательно.

В 2014 году Украина прекратила подачу воды на полуостров. При этом Киев не скрывает, что тема поставок воды является «рычагом давления на Россию».