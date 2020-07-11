Закрутившая роман с Авербухом Арзамасова вернулась к съемкам сериала

Москва, 11 июля. Актриса Лиза Арзамасова порадовала подписчиков в Instagram известием о том, что вернулась к съемкам. Девушка сейчас снимается в новом сезоне сериала «Ивановы-Ивановы».

Отметим, что поклонники заждались свою звезду, судя по ее комментарию к видео со съемочной площадки.

«Для тех, кто спрашивал о новом сезоне сериала «Ивановы-Ивановы». Съемки начались! Удачи команде, крепкого здоровья группе, отличного настроения зрителям», — написала актриса.

Фанаты писали о своей радости и ожидании нового сезона. На кого-то произвели впечатления ее повадки.

«У тебя настолько милые повадки», — написал один из поклонников.

Основная суть комментариев также сводилась к красоте Арзамасовой и пожеланиям ей успехов.

Меньше чем за сутки ролик актрисы набрал почти 140 тысяч просмотров.

Стоит напомнить, что недавно стало известно о романе Арзамасовой и бывшего фигуриста, продюсера Ильи Авербуха. Экс-спортсмен, который старше актрисы на 22 года, лично подтвердил факт отношений.

Таролог Саона, сославшись на карты, заявила о царящих любви и взаимопонимании в отношениях Авербуха и Арзамасовой. По мнению таролога, пара будет вместе в течение долгого времени.