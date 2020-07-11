Архивный снимок 28-летней Яковлевой восхитил поклонников

Москва, 11 июля. Архивный снимок популярной актрисы Елены Яковлевой, которая получила широкую известность благодаря ролям в советском и российском кино, восхитил поклонников.

В социальной сети Instagram появился фанатский аккаунт, где публикуются фотографии звезды. Недавно в профиле появился черно-белый снимок, на которой Елене Яковлевой всего 28 лет.

«Фото из архива. Узнали?» — написал автор поста.

Поклонники решили, что это кадр из известного фильма «Интердевочка». Они восхитились красотой артистки, некоторые решили предаться ностальгии.

«Первый фильм, где познакомилась с Яковлевой, — «Интердевочка». Такие противоречивые чувства он во мне вызвал тогда… Но в Леночку как в актрису влюбилась на всю жизнь», — призналась ms.lenakashpar. «Фильм пересматриваю миллион раз и знаю почти наизусть», — отметила valya154. «Шикарное фото из фильма или для фильма! Я вас обожаю!» — восхитилась t.domasheva. «Тогда этот фильм для всех был особенным! Елена потрясающе сыграла роль, и с тех пор каждый фильм с ее участием смотрится с удовольствием!» — подчеркнула polinaschas. «Самая привлекательная женщина», — констатировал пользователь под ником golub2829.

Актриса Елена Яковлева ранее рассказала, как едва не погибла на отдыхе в Одессе. Она пояснила, что будучи студенткой третьего курса, она отправилась на кинопробы для фильма Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Двое под одним зонтом». Свободное время актриса проводила на пляже, но плавать умела плохо. Однажды она проплыла 15 метров и начала тонуть.