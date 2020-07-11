Возмущенные сносом памятника Коневу жители Праги сняли фильм «Цена Победы»

Прага, 11 июля. Чешские участники общественного движения «Бессмертный полк» сняли документальный фильм, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фильм под названием «Цена Победы» стал своеобразным ответом на снос в столице Чехии памятника маршалу СССР Ивану Коневу, который командовал войсками 1-го Украинского фронта, сыгравшими ключевую роль в освобождение Праги. Создатели фильма напомнили, что освобождение Чехии от фашистов является общей заслугой Красной армии и Первого Чехословацкого армейского корпуса. Документальный фильм снят при поддержке дочери маршала Ивана Конева Натальи Коневой и кинофестиваля «Новый русский фильм».

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что чешский фильм «Цена Победы» представляет важное значение в условиях информационной войны Запада, целью которой является попытка переписать историю. Он подчеркнул, что советские солдаты спасли Чехию ценой собственных жизней.

Напомним, памятник маршалу Ивану Коневу на площади Интербригад в Праге был демонтирован по решению главы района Прага-6 Ондржея Коларжа в начале апреля 2020 года.

8 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой привлечь к уголовной ответственности зарубежных чиновников, которые принимают решения о сносе мемориалов павшим советским воинам и выдающимся военным деятелям. Позднее СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ «Осквернение символов воинской славы России, совершенных публично».