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Пресс-секретарь Зеленского назвала фейком слухи о беременности от президента Украины

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Пресс-секретарь Зеленского назвала фейком слухи беременности от президента Украины

Киев, 11 июля. Пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель записала видеообращение в Instagram с опровержением слухов о беременности от лидера Украины Владимира Зеленского.

Напомним, что ранее была новость на канале «24», где сообщалось, будто Мендель забеременела от Зеленского.

Пресс-секретарь Зеленского назвала фейком слухи беременности от президента Украины

«Каждый фейк имеет свое имя. На канале 24 вышла статья с именами топ-фейкотворцев нашего года. Читайте, думайте и помните: вы — то, что вы употребляете. Особенно, когда речь идет про информацию», — прокомментировала Мендель придуманную беременность.

Она также обратилась к согражданам с просьбой уважать и себя, и других.

Стоит отметить, что ряд политических деятелей Украины стал делиться в соцсетях информацией о «беременности» пресс-секретаря президента. Сторонник прежнего лидера страны Петра Порошенко — Роман Реведжук — отметился провокационном постом о Мендель и Зеленском. Бывший лидер партии «5.10» Геннадий Балашов также подключился к тому, чтобы донести столь важную новость до граждан Украины.

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Источник: «Украина.ру»
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