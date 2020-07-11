Пресс-секретарь Зеленского назвала фейком слухи беременности от президента Украины

Киев, 11 июля. Пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель записала видеообращение в Instagram с опровержением слухов о беременности от лидера Украины Владимира Зеленского.

Напомним, что ранее была новость на канале «24», где сообщалось, будто Мендель забеременела от Зеленского.

«Каждый фейк имеет свое имя. На канале 24 вышла статья с именами топ-фейкотворцев нашего года. Читайте, думайте и помните: вы — то, что вы употребляете. Особенно, когда речь идет про информацию», — прокомментировала Мендель придуманную беременность.

Она также обратилась к согражданам с просьбой уважать и себя, и других.

Стоит отметить, что ряд политических деятелей Украины стал делиться в соцсетях информацией о «беременности» пресс-секретаря президента. Сторонник прежнего лидера страны Петра Порошенко — Роман Реведжук — отметился провокационном постом о Мендель и Зеленском. Бывший лидер партии «5.10» Геннадий Балашов также подключился к тому, чтобы донести столь важную новость до граждан Украины.