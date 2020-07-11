Вооруженный «Калибрами» крейсер «Адмирал Нахимов» сможет в одиночку сдержать флот НАТО

Несмотря на кризис, пандемию и прочие напасти модернизация флагманских кораблей ВМФ РФ является важнейшей задачей, которую решает российское Министерство обороны под руководством Сергея Шойгу. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин.

Так собеседник ФАН прокомментировал новость о том, через два года обновленный атомный крейсер «Адмирал Нахимов» будет передан российскому военно-морскому флоту. Отмечается, что он в одиночку сможет сдержать флот НАТО. Так, он одним из первых получит гиперзвуковые ракеты «Циркон», будет вооружен системами «Калибр» и «Пакет-НК», которые позволят на дальних подступах к кораблю ликвидировать вражеские субмарины. Помимо морских «Адмиралу Нахимову» будут доступны цели космические — он сможет поражать спутники противника, прикрывая Россию с океанских рубежей.

«Это станет возможным благодаря размещению на борту крейсера новейших противоракетных систем С-500, — заявил Дандыкин. — Таких технологий ни у кого в мире не будет еще в течение целых 10 лет!»

По словам отставного капитана, благодаря установке новой электроники, которая потребует значительно меньше места, на корабле освободится пространство под дополнительное оружие. Эксперт отметил, что на российских и советских кораблях наши инженеры «всегда умудрялись» вместить больше боеприпасов, чем их американские коллеги.

«Когда «Адмирал Нахимов» выйдет на воду, это будет самый мощный крейсер нашего флота, — убежден собеседник ФАН. — Естественно, ходить по морям он будет не один: такому кораблю полагается эскорт, например, из тех же фрегатов типа «Адмирал Горшков», а также подводных лодок. С учетом вертолетной группы, которая будет находиться при флагмане (3 единицы), и всей совокупности вооружения он сможет наносить удары как по воздушным целям, так и по подводным и надводным — в последнем случае непревзойденным инструментом для нанесения непоправимого ущерба выступает «Циркон».

Дандыкин считает, что следующим на модернизацию отправится атомный крейсер «Петр Великий» — с ним, скорее всего, справятся даже быстрее, после чего российский флот получит два сверхмощных современных судна.

«Это действительно корабли XXI века, которые послужат еще и 10, и 15, и даже 20 лет, — заявил капитан. — Они кратно превышают возможности все тех же хваленых эсминцев США».

Резюмируя, эксперт отметил, что работа над обновлением важнейших военных кораблей стоит на особом контроле не только у Министерства обороны и Сергея Шойгу, но и лично у Верховного главнокомандующего Владимира Путина.