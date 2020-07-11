Питьевая диета: плюсы и минусы самого быстрого похудения

Важное мероприятие или внезапная поездка на море порой могут не только поднять настроение, но и сильно озадачить. Особенно в том случае, если вопрос касается фигуры. Однако есть способ быстро и эффективно сбросить вес, и называется он питьевая диета. Суть рациона очень проста — нужно пить воду в моменты не только жажды, но и голода.

Питьевая диета: что можно выделить положительного и негативного

Такой метод похудения считается одним из самых экстремальных. Благодаря рациону, который почти на 80% состоит из напитков, через месяц вы не узнаете свое тело в зеркале. Однако здесь важны настрой и подготовка к постоянному чувству голода. Любой срыв ведет к неизбежному возврату жировых отложений, что сделает все ваши старания бесполезными. Как объясняют диетологи, у питьевого рациона есть положительные и негативные аспекты. Их необходимо учитывать, прежде чем приступать к процессу похудения.

Так, из плюсов можно выделить быструю потерю веса, поскольку в организме благодаря обильному питью ускоряется метаболизм. Поэтому некоторым удается потерять порядка 15–20 килограммов. Также водный рацион помогает уменьшить объемы желудка, что влияет на дальнейший аппетит и количество потребляемой пищи. Во время соблюдения диеты снижается нагрузка на все органы пищеварения, организм очищается от шлаков и накопленных токсинов — происходит мощнейшая детоксикация, что тоже весьма полезно.

Однако есть и весомые минусы. Среди них слабость, плохое настроение и раздражительность. Из-за нехватки пищи о себе может напомнить и всеми нелюбимый гастрит. Также на фоне голодания может снизиться иммунитет, что спровоцирует простуду. Кожа тоже реагирует на диету по-своему — на лице могут появиться воспаления и отеки. Людям с болезнями почек, сердца и проблемами с ЖКТ этот вид похудения противопоказан из-за риска обострения хронических заболеваний и возникновения анорексии.

При возникновении постоянных болей в области желудка, головокружений и мигрени диету стоит прекратить. Поэтому при выборе такого рациона питания сначала нужно тщательно изучить все нюансы и, возможно, проконсультироваться с врачом.

Не только питьевая диета: что можно пить и чем же питаться?

Как можно понять по названию, рацион будет исключительно жидкий. Так, в свое меню можно включить молочные продукты жирностью не более 2%. Это могут быть молоко, ряженка, кефир или питьевые йогурты.

На завтрак допустимы рисовая, гречневая или овсяная каши, но только в перетертом виде. Варить их лучше на воде. На обед можно сварить бульон на курице или говядине, но стоит обратить внимание, что еда не должна быть жирной. Если вы не едите мясо, то смело готовьте крем-суп из овощей.

Из напитков разрешен черный и зеленый чай, фруктовые свежевыжатые соки и кофе, однако его потребление лучше свести к минимуму, поскольку он способствует выведению всей жидкости из организма.

Обратите внимание, что выход из питьевого рациона длится в течение двух недель. Если же сразу перейти к употреблению твердой пищи, то проблем с желудком не избежать. Советуем чередовать жидкие завтраки с легкими обедами. Постепенно добавляйте мясные блюда и придерживайтесь дробного питания. Этот способ не только сохранит ваше здоровье, но и поможет избежать риска появления анорексии.

Сколько длится питьевая диета и какой будет эффект

Количество сброшенного веса полностью зависит от того, сколько вы будете придерживаться этого вида питания. Существует множество вариантов питьевого рациона. Кому-то хватает одного «разгрузочного дня», другим же для борьбы с лишними килограммами требуется месяц. Оцените свой вес, составьте меню и распланируйте питание. Все же оптимальным вариантом является двухнедельное голодание с постепенным выходом из диеты.

Стоит помнить, что этот вид похудения часто называют одним из самых сложных. И если вы твердо решили быстро и эффективно бороться с лишними килограммами, то вы на верном пути.