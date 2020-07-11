Дочь Кончаловского частично оголилась ради снимков в ромашковом поле

Москва, 11 июля. Дочь российской актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского частично оголилась ради красивых фотографий в цветочном поле. Мария Михалкова-Кончаловская опубликовала снимки в своем Instagram.

По имеющейся информации, в настоящее время девушка вместе с матерью находится в Рязанской области. В своем посте девушка поинтересовалась у подписчиков, идут ли ей снимки на фоне полевых ромашек.

Девушка также сообщила, что пришла на поле не только ради красивых снимков, но и для того, чтобы собрать гербарий.

«Они невероятны вместе с акварелью и графикой в стилизованных работах. У каждого цветка, колоска, листика есть своя фактура, свой уникальный узор», — говорит Мария.

Стоит отметить, что Мария любит удивлять своих подписчиков. Девушка смело экспериментирует со своей прической и цветом волос, а также регулярно пополняет коллекцию своих татуировок. Похоже, что родители одобряют ее преображения.

Напомним, что в этом году Марии Михалковой-Кончаловской исполнилось 19 лет. Ее родители развелись три года назад, однако Толкалина и Кончаловский сохранили нормальные отношения после разрыва.