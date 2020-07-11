Эксперты назвали пять ошибок, которые «убивают» кондиционер в автомобиле

Москва, 11 июля. Эксперты назвали пять ошибок автолюбителей, которые могут стать причиной поломки кондиционера в машине.

По словам экспертов, первой причиной поломки кондиционера может стать его редкая эксплуатация. Некоторые автолюбители избегают использования кондиционера в целях экономии, однако это весьма губительно для устройства. Специалисты рекомендуют включать кондиционер как минимум один раз в месяц вне зависимости от времени года.

Второй причиной выхода из строя кондиционера может стать недостаток фреона. По словам экспертов, испарение хладагента происходит в течение нескольких лет, после чего его недостаток приводит к поломке кондиционера.

Третья причиной является загрязнение радиатора охлаждения, что ухудшает теплообмен и снижает эффективность кондиционера, а также приводит к его поломке.

Четвертая ошибка автомобилистов игнорирование посторонних шумов, которые возникают в ходе работы климатической установки. Практически всегда они свидетельствуют о неполадках.

Главной ошибкой автолюбителей, которая приводит к поломке кондиционера, является отказ от технического обслуживания устройства. По словам экспертов, климатическая установка требует обслуживания через каждые 15–20 тысяч километров пробега.