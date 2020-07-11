Доктор Мясников дал совет, как человечеству пережить коронавирус

Москва, 11 июля. Человечество должно научиться жить в условиях пандемии, потому что коронавирус еще долго никуда не исчезнет. Сохранять бдительность необходимо до тех пор, пока не выработается устойчивый коллективный иммунитет. Такое мнение высказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Мясников рассказал, что беспрепятственное распространение коронавируса среди людей обусловлено его способностью передаваться в инкубационный период. Теперь, подобно торфяному пожару, опасная инфекция будет долго тлеть, пока все не приобретут от нее иммунитет, передает «Царьград».

Врач считает, что необходимо разработать план по борьбе с коронавирусом, который будет актуален и эффективен в течение нескольких лет. Для этого следует изучить и сделать выводы из весенней эпидемии.

Мясников также заявил, что необходимо создать специальную службу для транспортировки больных с коронавирусом, потому что обычная скорая помощь для этого не подходит. Кроме того, следует строить больше инфекционных больниц, чтобы в нужный момент быть абсолютно готовыми к новой волне, если такая будет, и успешно пережить ее.

Он также обратил внимание, что сосредоточиться стоит на развитии дистанционной медицины, потому что большинство пациентов проходит лечение на дому. Специалистам также следует усилить работу с людьми из группы риска — пожилыми, полными, диабетиками, гипертониками, другими людьми с хроническими заболеваниями, а также с курильщиками.