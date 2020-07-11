Варнава заинтриговала фанатов фотографией в новом образе

Москва, 11 июля. Актриса и телеведущая Екатерина Варнава поделилась с подписчиками в Instagram фотографиями, на которых запечатлена с новым имиджем. Вместо длинных светлых волос – короткая стрижка. При этом, волосы стали черными. Однако фанаты обратили внимание и на другое.

На нескольких кадрах актриса пытается ножницами в шутку укоротить длину волос. Неизвестно, новый образ у нее такой или просто надела парик. Заинтригованные люди озвучивали версии и восхищались «обновленной» Варнавой. Кто-то даже сравнил ее с темноволосой солисткой некогда популярной группы «Тату».

Помимо серии признаний и восхищений, фанаты обратили внимание, что на фотографии актриса без верхней одежды. Одна грудь прикрыта рукой. Особо горячий поклонник озвучил свое пожелание, видимо вспоминая, что недавно Варнава снялась обнаженной для фотосессии.

«Абдулла, вторую руку-то… убери», — не удержался один из поклонников.

Отметим, что за четыре часа фотография актрисы набрала более 55 тысяч «лайков».

Напомним, что в конце июня появились фотографии с обнаженной Варнавой. Правда, грудь она прикрыла коленями. Ее фанаты восторгались кадрами, подчеркивая отличную фигуру ведущей.