Звезда сериала «Сваты» поделился фотографией со съемок нового сезона

Москва, 11 июля. Съемки последнего сезона сериала «Сваты» были приостановлены из-за эпидемии коронавируса. При этом ранее работа над сериалом уже останавливалась из-за политических мотивов.

Производство финального сезона «Сватов» должно было завершиться в 2020 году, однако эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в график, в результате чего часть съемок перенесли на следующий год. При этом изредка в Сети появляются кадры, сделанные на съемочной площадке, подогревая интерес поклонников.

Накануне актер Даниил Белых, опубликовал в Сети снимок, на котором он запечатлен в компании Федора Добронравова, Татьяны Кравченко, Александра Феклистова и Инны Королевой, передает «Дни.ру».

«Повзрослели наши дети». За кадром «Сватов» большой дружный коллектив. Работать в таком режиме — радость для актера», — подписал снимок Белых.

Стоит отметить, что в 2017 году на Украине запретили показ сериала «Сваты». Однако в марте 2019 года «Телерадикомпания студия 1+1» и ООО «Киноквартал» через суд добились отмены запрета на показ телесериала «Сваты».

Выход нового сезона «Сватов» должен состояться в 2021 году. Съемки нового сезона «Сватов» проходят на территории Белоруссии и Молдавии, так как многим российским актерам запрещен въезд на Украину.