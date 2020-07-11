Психолог назвал причину гневной реакции зрителей на интервью Корчевникова с Волочковой

Москва, 11 июля. Пользователи Сети раскритиковали российского телеведущего Бориса Корчевникова после интервью с Анастасией Волочковой. Психолог Андрей Зберовский объяснил, почему зрители болезненно реагируют на проблемы знаменитых людей, а также высказывают свои критические замечания в адрес известных журналистов.

В программе «Судьба человека» Волочкова рассказала о романе с генералом МЧС, а также о короткой связи с «маляром-любовником». Большую часть выпуска Волочкова говорила о своих проблемах в личной жизни. После этой беседы зрители забросали балерину, ее родных и самого Корчевникова гневными комментариями.

Оказалось, что персона Волочковой сильно не устраивает россиян. Поводом для гневной реакции стало ее мировоззрение и экстравагантное поведение. Отдельной критике подверглись ее прическа и макияж. По мнению психолога Зберовского, преувеличенные проблемы знаменитостей просто забавляют зрителей, передает «Инфореактор».

«Есть серьезные проблемы у общества в целом. А телешоу скатываются в частности, где рассказывают о людях, жалующихся на свои личные проблемы, депрессию, проблемы на фоне общей благополучности. Все ведь знают, что Волочкова хорошо живет», — считает эксперт.

Психолог обратил внимание на то, что сегодня в мире сложилась непростая ситуация из-за пандемии коронавируса. Каждый день люди теряют работу, переживают из-за самоизоляции, потери дохода, поэтому несчастная любовь Волочковой мало кого тревожит.