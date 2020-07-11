Модель Playboy поразила поклонников аномально тонкой талией

Вашингтон, 11 июля. Аномально тонкая талия модели Playboy Ясмин Сантос поразила ее подписчиков в Instagram. На снимке на девушке надето только черное боди, солнцезащитные очки и золотые украшения.

Снимок заинтересовал и журналистов таблоида Daily Star. Они предположили, что Сантос, пытаясь подражать Ким Кардашьян, стала носить корсеты. Однако подписчики модели уличили ее в использовали фотошопа.

Ясмин эти обвинения отвергла.

«Некоторые не верили, что это действительно моя талия на фото, утверждая, что все дело в ретуши, но здесь все естественно», — заявила она.

Таких результатов, по ее словам, она достигла с помощью корсета.

«Многие говорят, что носить корсет вредно, но я так не думаю», — добавила Сантос.

Ким Кардашьян, с которой сравнили Ясмин, ранее тоже опубликовала видео, удивив пользователей своими пропорциями. Хотя на фото было видно, что Ким позирует в корсете телесного цвета, поклонникам показалось, что она неестественно худая по сравнению со своими привычными пышными формами.