Добровинский ответил на слухи о требовании взыскать с Ефремова 40 млн рублей

Москва, 11 июля. Адвокат родственников погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым водителя Сергея Захарова прокомментировал информацию СМИ о требовании возместить моральный ущерб в размере более 40 миллионов рублей.

Ранее в СМИ появилась информация, что семья Сергея Захарова требует от Ефремова возместить моральный ущерб в размере более 40 миллионов рублей.

Адвокат родственников Захарова Александр Добровинский опроверг данную информацию, отметив, что она не соответствует действительности, передает Nation News.

«Информация в прессе — это неправда. Тот, кто это говорит, — большой выдумщик», — пояснил адвокат.

Напомним, 8 июня актер Михаил Ефремов спровоцировал ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб один человек. Позднее было установлено, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

9 июня суд отправил Ефремова под домашний арест. Данное решение вызвало общественный резонанс. Кроме того, коллеги Ефремова осудили действия актера, выразив уверенность, что он должен быть отправлен в СИЗО.

Позднее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не считает себя виновным в совершении смертельного ДТП. По его словам, Ефремов «готов платить» родственникам погибшего, однако не намерен «возмещать» ущерб.

Позднее родственники Сергея Захарова заявили, что им не за что прощать Михаила Ефремова, так как он отказывается признавать свою вину.

6 июля следствие по делу Ефремова было завершено, после чего актеру было предъявлено обвинение по части четвертой статьи 264 УК РФ. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

10 июля Федеральная палата адвокатов России сообщила, что представляющие интересы сторон в уголовном деле Ефремова адвокаты привлечены к дисциплинарной ответственности.