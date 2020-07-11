Какие выплаты ждут пенсионеров в РФ: доплаты, компенсации и надбавки за «советский стаж»

Российские власти на фоне пандемии коронавирусной инфекции и ограничений, введенных для борьбы с COVID-19, разрабатывают новые пакеты мер для поддержки не только малого и среднего бизнеса, но и граждан. В рамках помощи наиболее уязвимым группам населения выделены значительные суммы. Представителей старшего поколения ждут надбавки и индексация пенсий, а также новые выплаты и дополнительные льготы.

Кому положена единовременная выплата в июле

Правительство страны делает все возможное для комфортной жизни российских пенсионеров. Помимо индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 августа, старшее поколение россиян ожидает единовременная выплата в 12,7 тысячи рублей. Ее получат порядка 1,5 миллиона граждан. Эта выплата будет реализована в рамках программы накопительного пенсионного страхования и поступит на карту россиян в июле. Заявления для получения денег не требуется, однако есть условие — пенсионеру полагается доплата, если после получения в прошлом году единовременной выплаты из средств пенсионных накоплений на его накопительный счет поступил инвестиционный доход или платежи в рамках программы госсофинансирования пенсии.

Какие выплаты получат работающие пенсионеры

Новые выплаты полагаются и работающим пенсионерам. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Речь идет о гражданах старше 65 лет, которые живут в регионах, где ограничения на фоне пандемии продолжают действовать. Работающие пенсионеры, вынужденные находиться дома, могут продлить электронные больничные. Деньги поступят напрямую гражданину за счет средств Фонда социального страхования. Максимальная выплата составляет 69 961,65 рубля в месяц.

Что полагается за «советский стаж»

Приятные бонусы ожидают пенсионеров, чей трудовой стаж начался еще во времена СССР. За «советский стаж» полагается надбавка. При определении размера пенсионных выплат расчетный капитал, установленный на 1 января 2002 года, увеличивается на 10% и по 1% за каждый полный год трудового стажа до 1 января 1991 года.

Когда россиян ждет социальная доплата к пенсии

Также пожилые россияне могут начать получать социальную доплату. Предложение закрепить федеральную соцдоплату к пенсии на уровне среднегодовой величины прожиточного минимума на душу населения в конкретном регионе уже внесено на рассмотрение Госдумы. Если проект закона будет принят, то изменения вступят в силу уже в начале 2021 года.

Кто еще получит выплаты

Компенсация полагается и россиянам, которые ухаживают за пенсионерами. Речь идет о работающих гражданах, которые в период с апреля по июнь 2020 года взяли на временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых. Сумма выплат составит 12 130 рублей. Для того, чтобы ее получить, нужно до 1 октября подать заявление через сайт «Госуслуги», ПФР или МФЦ.