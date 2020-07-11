Экстрасенс рассказал, как долго будет длиться брак Петросяна и Брухуновой

Москва, 11 июля. Участнику «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов раскрыл истинные чувства Татьяны Брухуновой к своему супругу Евгению Петросяну.

По его словам, отношения между Петросяном и Брухуновой возникли еще до бракоразводного процесса юмориста с Еленой Степаненко, с которой он прожил более 32 лет. Кинжинов подчеркнул, что Петросян действительно любит свою молодую супругу. При этом их отношения взаимны.

«Обвинения тридцатилетней возлюбленной в корысти и браке по расчету можно назвать безосновательными, так говорят карты. Таро также говорит, что Евгений и Татьяна будут вместе до конца. Как именно понимать эту фразу, покажет время», — отметил экстрасенс.

Напомним, юморист Евгений Петросян после развода с Еленой Степаненко женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Недавно в СМИ появилась информация, что Петросян вновь стал отцом. При этом у юмориста есть взрослая дочь, которая в настоящее время живет в США. После развода Петросяна и Степаненко дочь артиста прервала общение с отцом, встав на сторону мачехи, которую называет мамой. В свою очередь Петросян утверждает, что у него были веские причины для развода с Еленой Степаненко. По его словам, ему не за что оправдываться в данной ситуации.