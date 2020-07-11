Юрист перечислила, за что могут оштрафовать дачников

Москва, 11 июля. Владельцы дач должны помнить, что нахождение на загородных участках — это не только отдых и огород, но и ответственность за свои действия и насаждения. Людям могут грозить штрафы, о которых они не подозревают.

Требования к пожарной безопасности на дачах никто не отменял, подчеркнула гендиректор компании «Юристъ» Асия Мухамедшина. Например, привычка жечь мусор в необорудованных местах или приготовление шашлыков недалеко от легковоспламеняющихся предметов может грозить штрафом до трех тысяч рублей.

Кстати, располагать постройки на участке надо с учетом правил, например, должно быть шесть метров между жилыми домами из негорючего материала. Расстояние между забором и дачным домиком не может быть меньше трех метров. За недостаточное расстояние можно получить штраф в пять тысяч рублей.

При сооружении теплиц надо учитывать, что они относятся к временным постройкам, следовательно, у них не должно быть фундамента и коммуникаций. В противном случае такая теплица может попасть в категорию капитальных сооружений, что грозит штрафом от 10 тысяч рублей.

Юрист обратила внимание на то, что дачникам следует внимательно смотреть, что у них растет на участке. Речь, в частности, идет об опасном сорняке — борщевике Сосновского. Если его не убирать, то в некоторых регионах за него могут оштрафовать на несколько тысяч рублей. Кроме того, запрещено выращивать мак восточный, голубой лотос, эфедру, потому что они содержат наркотики.

Асия Мухамедшина отметила, что на дачных участках встречаются змеи, которых нередко убивают. Она напомнила, что в некоторых субъектах гадюка считается «краснокнижным» видом, за ее уничтожение можно лишиться трех тысяч рублей.

Летом и осенью дачники часто продают часть собранного урожая. Юрист напомнила, что в таком случае нужно регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. За незаконную коммерческую деятельность будет штраф в размере 500–2000 рублей и вплоть до 40% от незаконно полученной суммы от продажи урожая.

Напомним, что помимо штрафов, для дачников есть льготы, некоторые начали действовать в нынешнем году.