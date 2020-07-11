Экономист объяснил, почему рублю не нужна деноминация

Москва, 11 июля. В России предложили провести деноминацию рубля. Эту идею уже раскритиковали в ЦБ РФ и РАН. Почему проводить деноминацию российской валюты не имеет смысла, объяснил независимый экономический эксперт Антон Шабанов.

В первую очередь он обратил внимание на то, что в этом нет никакой острой необходимости.

«Это хорошо, когда прошел период гиперинфляции, как было в 1990-х годах, когда цены, если вы помните, исчислялись уже миллионами рублей», — заявил Шабанов.

При таком сценарии, по его словам, деноминация нужна просто для того, чтобы не переходить на триллионы. Но ни о какой гиперинфляции речь не идет. Наоборот — уровень инфляции очень низкий.

«Деноминация изменит сам номинал, но смысл, то есть ценность саму, не изменит. Поэтому смысла нет при отсутствии гиперинфляции, когда хлеб будет стоить миллионы рублей», — объяснил он в комментарии телеканалу 360.

Шабанов также обратил внимание, что деноминация является достаточно затратным процессом.

«Чисто чтобы как-то декоративно отделать, изменить все деньги, потратить большое количество денег на перепечатку денежных знаков, мне кажется, немного несвоевременно», — заключил он.

Напомним, в конце июня президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти рассчитывают, что в нынешних условиях инфляция в стране сохранится на уровне 4%.