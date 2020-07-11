Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика
  /  Обновлено: 

Экономист объяснил, почему рублю не нужна деноминация

202
0 Оставить комментарий

Экономист объяснил, почему рублю не нужна деноминация

Москва, 11 июля. В России предложили провести деноминацию рубля. Эту идею уже раскритиковали в ЦБ РФ и РАН.  Почему проводить деноминацию российской валюты не имеет смысла, объяснил независимый экономический эксперт Антон Шабанов. 

В первую очередь он обратил внимание на то, что в этом нет никакой острой необходимости. 

«Это хорошо, когда прошел период гиперинфляции, как было в 1990-х годах, когда цены, если вы помните, исчислялись уже миллионами рублей», — заявил Шабанов.

При таком сценарии, по его словам, деноминация нужна просто для того, чтобы не переходить на триллионы. Но ни о какой гиперинфляции речь не идет. Наоборот — уровень инфляции очень низкий. 

«Деноминация изменит сам номинал, но смысл, то есть ценность саму, не изменит. Поэтому смысла нет при отсутствии гиперинфляции, когда хлеб будет стоить миллионы рублей», — объяснил он в комментарии телеканалу 360.

Шабанов также обратил внимание, что деноминация является достаточно затратным процессом. 

«Чисто чтобы как-то декоративно отделать, изменить все деньги, потратить большое количество денег на перепечатку денежных знаков, мне кажется, немного несвоевременно», — заключил он. 

Напомним, в конце июня президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти рассчитывают, что в нынешних условиях инфляция в стране сохранится на уровне 4%.

Новости партнеров

Новости партнеров