Кудрин назвал малоиспользуемый резерв для поддержки экономики и россиян

Москва, 11 июля. Власти РФ должны более решительно бороться с текущим кризисом и оказывать более существенную поддержку экономике и россиянам, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

По мнению экс-министра финансов, кризис, вызванный пандемией коронавируса, совсем не похож на экономические кризисы предыдущих лет.

«Вот почему нам сегодня надо бы действовать более решительно», — подчеркнул он, выступая на встрече с выпускниками Российской экономической школы.

Кудрин добавил, что во время кризиса 2008–2009 годов правительство действовало быстрее, чем власти в других странах, поэтому России удалось успешно с ним справиться. Сейчас, по мнению главы СП, власти РФ реагируют на новые экономические кризисы «немножко медленно», однако важно понимать, что старые рецепты не всегда срабатывают.

Экс-министр добавил, что хорошим резервом для борьбы с кризисом является, в частности, низкий уровень долговой нагрузки России.

«Мне кажется, этот резерв слабо используется: мы могли бы спокойно занять на 2–3 триллиона рублей больше и поддержать как население, так и экономику», — добавил он.

Ранее эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) заявили, что Россия уже прошла пик негативного влияния пандемии COVID-19 на финансовые рынки. На это, по их словам, указывает индекс финансового стресса для страны.