Муцениеце помогла Прилучному, потерявшему на море собаку

Москва, 11 июля. Российский актер Павел Прилучный, отдыхавший в Крыму вместе с детьми и новой возлюбленной — звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович — потерял собаку на полуострове.

Артист взял с собой на море домашнего питомца, но, видимо, сильно увлекся и не уследил за псом по кличке Тор. Тот потерялся. Всему виной фотосессия с любовницей. Позже Прилучный объявил, что нашедшему питомца заплатит 50 тысяч рублей. К счастью, собаку нашла женщина, которая оказалась мамой продюсера телеканала ТНТ Леры Еркиной.

«Гуляли вечером по пляжу и увидели собаку, которая там одиноко бродила. Нам потом сказали, мол, пес целый день бегает тут, ищет хозяев. Потом мы услышали, что Прилучный потерял собаку на море», — рассказала Елена Еркина Кp.ru.

Женщина через общих знакомых нашла номер телефона Агаты Муцениеце, а та решила помочь и позвонила Прилучному. Таким образом, Павел и пес смогли воссоединиться. Однако актриса дозванивалась до бывшего супруга полтора часа. Тот, видимо, был очень занят.

Актер уже открыто развлекается со своей новой возлюбленной Мирославой Карпович. Ранее сообщалось, что на Павла Прилучного обрушились в Сети с критикой после новостей о его романе с коллегой Мирославой Карпович. Пользователи обратились к актеру с просьбой не делать Агате Муцениеце больно.