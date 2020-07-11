Джаралла увидел в постерах к «Шугалею-2» намек на освобождение россиян

Москва, 11 июля. Ситуация вокруг захваченных в Ливии российских социологов может закончиться счастливо, считает политолог Владимир Джаралла. По его мнению, на это намекают новые постеры к фильму «Шугалей-2», сообщает «Слово и Дело».

Напомним, что ранее вышла первая часть фильма, основанного на реальных событиях. В 2019 году в Ливию после достигнутых договоренностей прибыли для работы российские социологи: Максим Шугалей и Самер Суэйфан. С документами у них все было в порядке. Однако боевики, связанные с так называемым Правительством национального согласия, похитили россиян. Игнорируя хоть какие-то гуманитарные нормы, похитители поместили граждан РФ в тюрьму «Митига».

Недавно вышли новые постеры ко второй части картины, показ которой запланирован на сентябрь 2020 года. По мнению политолога, один из плакатов говорит о счастливом конце для главных героев.

Владимир Джаралла допустил, что с реальным освобождением россиян могут появиться сложности, но он надеется на их скорое вызволение из плена.

«Триполийское «правительство», захватившее Шугалея и его товарища в качестве заложников, сейчас вполне снова может увидеть в них предмет для выгодного им торга. Им может показаться, что ситуация меняется в их пользу, поэтому они готовы начать процесс завершения этой истории. Таким образом вторая часть фильма намекает, что эта долгая ситуация захвата российских соотечественников в заложники подходит к новому этапу. Не хочется сглазить, поэтому мы лишь будем выражать осторожную надежду на это», — выразил надежду эксперт.

Стоит напомнить, что ряд известных политиков, политологов общественников подчеркивал значимость первой и второй частей фильма о захваченных россиянах. «Шугалей» оценили даже за границей. Доктор общественно-политических наук, доцент Хельсинкского университета Йохан Бекман уверен, что продолжение фильма позволит четко увидеть, что США и НАТО виновны в том, что терроризм сейчас процветает в Ливии.