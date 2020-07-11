Екатеринбург, 11 июля. Адвокат общественного фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов выразил уверенность, что родственники погибших не согласятся с выводами Генпрокуратуры о причинах гибели туристов.

Ранее замглавы управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков заявил, что причиной гибели группы Дятлова в 1959 году стал сход лавины. По его словам, туристы не смогли найти свою палатку и вещи после схода лавины, в результате чего замерзли.

«Родственники не согласятся с этим выводом… Возможна только техногенная версия. Мы не согласны, мы все проанализируем, что там прозвучало. Фактически ничего эта проверка не дала», — пояснил Черноусов.

Напомним, состоящая из девяти человек группа под руководством Игоря Дятлова погибла в феврале 1959 года на Северном Урале у горы Холатчахль. В 2019 года Генпрокуратура РФ начала проверку по факту гибели туристов. Следователи рассмотрели более 70 версий. Специалисты определили три основные версии гибели туристов, которые прошли проверку в ходе экспериментов на месте гибели туристов. В ведомстве отметили, что отсутствие криминального следа в данном инциденте стало основанием для прекращения уголовного производства в 1959 году.