Шоумен Барецкий предложил запретить тверк после танца на фоне мечети в Казани

«Духовное» наследие панк-группы Pussy Riot не дает покоя их юным последовательницам — кощунственные танцы возле святых мест стали трендом нового поколения. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил шоумен Стас Барецкий.

Так собеседник ФАН прокомментировал получившее широкое распространение видео, на котором две девушки под неприличную музыку исполняют танец, известный как тверк, смысл которого заключается в подбрасывании собственных ягодиц на полусогнутых ногах. И все бы ничего, но фоном для этого веселья выступает казанская мечеть Кул-Шариф. Теперь молодыми исполнительницами может заинтересоваться полиция, но боятся они не этого: по их словам, они уже несколько дней не могут выйти из дома из-за угроз, поступающих в их адрес.

«Девчонок надо спасать, — убежден Барецкий. — Я по 90-м знаю много авторитетных ребят из Казани, которые теперь ударились в религию. Это жесткие ребята. Если девушки попадут к ним в руки, я даже не знаю, что с ними случится. Их срочно надо увезти в какой-нибудь монастырь или посадить на время в СИЗО, пока страсти вокруг не улягутся».

Шоумен не поддерживает идею тюремного заключения для исполнительниц тверка, однако считает, что они или их родители должны заплатить государству крупный штраф.

«На государственном уровне нужно поднять вопрос запрета тряски попами на камеру, — считает собеседник ФАН. — Я предлагаю партии ЛДПР выступить с подобным законопроектом, в котором были бы прописаны ситуации, при которых исполнители развратных танцев (как мужчины, так и женщины) привлекались бы к административной ответственности. Разумеется, в случае если подобное «представление» разворачивается на фоне объекта культурного наследия, храма или памятника, изъятые деньги должны пойти на их ремонт или реставрацию».

Барецкий заявил, что популярность тверка вызывает у него серьезную озабоченность. Он напомнил, что это уже не первый случай демонстрации «тряски поп» — много ранее нечто подобное вытворялось у мемориалов героям Великой Отечественной войны.