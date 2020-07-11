Киев, 11 июля. Уничтожение российского газопровода «Северный поток — 2» должно быть приоритетной задачей для Киева, заявил президент украинского Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар.

По его словам, США введут новые санкции против РФ и если это не остановит «Газпром», Кремль и его сети влияния в Берлине и Брюсселе», то со стороны Вашингтон признает Россию спонсором терроризма. Это, по прогнозу Гончара, приведет к обострению ситуации в Балтийском море.

«Холодная Балтика может стать горячей», — утверждает он в своей статье для издания «Зеркало недели».

Гончар также предупредил, что Германия может оказаться «в очень некомфортном положении страны, солидаризирующейся со спонсором терроризма». По мнению эксперта, киевским властям нужно подыграть США и предоставить Госдепу «материалы о поддержке Россией деятельности террористических группировок «ДНР» и «ЛНР», а также информацию о «терроре», который Россия якобы осуществляет в Крыму против крымскотатарского народа и граждан Украины.

«Для Украины уничтожение «Северного потока — 2» остается приоритетным ответом на российскую агрессию», — заключил он.

На Украине и ранее звучали предложения об уничтожении объектов российской энергоинфраструктуры. Так, в 2014 году киевский миллионер Геннадий Балашов призвал взорвать трубопровод, по которому идут поставки российского газа в Европу.

Отметим, что обвинения Гончара в адрес Москвы не имеют под собой никаких оснований. Власти РФ неоднократно заявляли, что Россия не является участницей внутриукраинского конфликта в Донбассе. Что касается Крыма, то заявления о «терроре», могут вызывать лишь недоумение. Полуостров воссоединился с РФ весной 2014 года по итогам всенародного референдума. Права жителей всех национальностей соблюдаются, в чем неоднократно убеждались в том числе и делегации политиков из стран ЕС и США.