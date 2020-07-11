В Совфеде объяснили порядок расчета доплаты к пенсиям

Москва, 11 июля. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский объяснил порядок расчета доплаты к пенсиям.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесен законопроект об изменении механизма расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.

Рязанский отметил, что законопроект предусматривает доплаты пенсионерам с доходами ниже регионального прожиточного минимума.

«Допустим, я живу в Курске и моя пенсия восемь тысяч рублей, а прожиточный минимум – девять тысяч рублей. Значит, недостающую тысячу мне будут доплачивать либо из регионального, либо из федерального бюджета. Если курский прожиточный минимум ниже общероссийского, то доплачивает федеральный центр, а если выше — то регион», — пояснил сенатор.

Он также добавил, что при расчете доплаты к пенсиям будут учитываться надбавки, которые получают пенсионеры. Если пенсионер получает пенсию восемь тысяч рублей и надбавку за лекарства в размере 750 рублей, а уровень регионального прожиточного минимума — девять тысяч рублей, то доплата составит 250 рублей, передает «ПолитЭксперт».

Данный законопроект разработан в связи с обращениями неработающих пенсионеров. Авторы документа отмечают, что принятие законопроекта позволит вывести пенсионеров из категории «бедного населения».