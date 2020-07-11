Леонков заявил о неспособности США разобраться в технологиях российских ЗРК

Вашингтон, 11 июля. Американские специалисты пытаются разгадать технологические секреты российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). Военный эксперт Алексей Леонков подчеркнул, что у Вашингтона это сделать не получится, пишет «ПолитПазл».

Напомним, что ранее Штаты делали заявление о намерении заполучить современные российские ЗРК. Были версии, будто Вашингтон планировал купить комплекс С-400 у Турции, как у партнера по НАТО.

Эксперт подчеркнул, что планы американцев заполучить военные достижения РФ далеки от реальности. Леонков отметил, что Штатам следует иметь в виду, что продавая свои ЗРК, российская сторона всегда прописывает важный пункт в соглашении. Покупатели не имеют права продавать ЗРК третьим странам.

Что касается покупки комплекса у Турции, то отношения между Анкарой и Вашингтоном едва ли можно назвать хорошими. Эксперт подчеркнул, что при нынешней динамике диалога турки точно не станут ничего продавать. Во-первых, им незачем ставить под угрозу собственную безопасность. Во-вторых, Анкара таким образом «вернет долг» за американские ультиматумы.

Алексей Леонков обратил внимание на неподготовленность американских специалистов к исследованию российских технологий. Он считает, что даже получив новый ЗРК, они не смогут разобраться. Эксперт напомнил, что ранее в руки Штатов через Украину попал комплекс С-300, но разобраться в принципах работы им не удалось. К тому же российские ЗРК хорошо защищены от чужих манипуляций.

«Железку продали — нужно понимать, как эта железка работает, на каких технологиях, а американцы не могут. Мудрят, но ничего не получается». И понятное дело, что у нас в этих комплексах всегда есть защита, что если туда несанкционированный товарищ полезет, то он ничего там не найдет, все выгорит», — прокомментировал эксперт.

Напомним, что аналогичного мнения о способностях американцев придерживается военный эксперт Вадим Козюлин. Профессор подчеркивал, что не страшно, если даже турки передадут Штатам С-400. Когда американцы разберутся в нем, на защите российских рубежей будут другие комплексы.