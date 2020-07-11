Водонаева встала на защиту затравленной Карпович

Москва, 11 июля. Российская актриса Мирослава Карпович подверглась травле из-за романа с Павлом Прилучным.

Поклонницы Прилучного угрожают и критикуют Карпович, утверждая, что бывшая жена Прилучного Агата Муцениеце больше подходит актеру. Телеведущая Алена Водонаева бросилась на защиту Карпович, призвав прекратить травлю актрисы.

«Кто там линчует Карпович, остановитесь! Посмотрите на ситуацию под другим углом. Она как минимум молодец в том, что внимательна к его детям и заботливо обходится с ними», — отметила Водонаева.

Стоит отметить, что в начале 2020 года Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о намерении развестись. По неподтвержденным данным, причиной развода стали постоянные измены Павла Прилучного.

При этом Муцениеце неоднократно жаловалась на избиения со стороны супруга. В апреле Муцениеце записала видеоролик, на кадрах которого она со слезами на глазах рассказала, что пьяный супруг пытается выгнать ее из дома. Кроме того, актриса обвинила Прилучного в избиении. Актриса также призналась, что развод с Павлом Прилучным обдумывала целый год, но у нее все еще остались к нему чувства.

На днях стало известно, что в настоящее время Карпович и Прилучный отдыхают в Крыму. Ряд СМИ отмечает, что девушка уже подружилась с детьми актера, младшую дочку даже на руках носит.