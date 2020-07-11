Китайские эксперты объяснили, как РФ отомстит Западу за «Мистрали»

Москва, 11 июля. История с отказом Франции выполнять договор и передавать России два вертолетоносца типа «Мистраль» еще не закончилась, считают эксперты Sohu. По их мнению, у РФ есть возможности отомстить западным странам за срыв договоренностей.

Напомним, что между Россией и Францией был заключен договор о строительстве двух «Мистралей». Французская сторона в дальнейшем отказалась передавать Москве заказанные вертолетоносцы. Париж объяснял свою позицию введенными антироссийскими санкциями. В итоге «Мистрали» продали Египту, а России выплатили неустойку, пишет «ПолитРоссия».

Китайцы считают, что скандальная ситуация может иметь продолжение. Они отметили, что после отказа Франции Россия заявила о намерении построить универсальные десантные корабли-вертолетоносцы проекта 23900. Местом строительства выбрана верфь в Крыму.

Аналитики обращают внимание на значимость реализации такого проекта, который будет вызовом для РФ, ведь такие огромные корабли она давно не строила. Это станет ответом не только с военной точки зрения, но и с политической. Однако у Москвы должен быть запасной вариант, если увеличится срок строительства.

По мнению экспертов, возможен альтернативный способ «ответить» Западу. Москва может купить у КНР универсальный десантный корабль 075. Аналитики считают, что вот к такому развитию событий в Вашингтоне едва ли будут готовы.

«Водоизмещение кораблей типа 075 значительно больше, чем у «Мистралей». Это преимущество позволяет им брать на борт 30 больших боевых вертолетов, французское решение рассчитано на меньшее количество тяжелых машин», — отметили военные специалисты из Поднебесной.

Аналитики добавили, что американцы постарались лишить РФ французских кораблей. Это обернется для Штатов появлением у России отечественных вертолетоносцев и огромных китайских кораблей.

Напомним, что военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец обосновал выгоду России в связи с отказом Франции передавать заказанные «Мистрали».