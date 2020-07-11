Цеков назвал страны, куда россияне смогут полететь после снятия ограничений

Москва, 11 июля. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков рассказал, в какие страны россияне смогут отправиться в самое ближайшее время.

По его словам, пока открытия воздушных границ со странами Латинской Америки ждать не стоит, однако, скорее всего, можно будет полететь в некоторые государства в Европе, в Африку и Азию. В беседе с корреспондентом издания «НьюИнформ» Цеков заявил, что «стоит открыть границы в те страны, где пандемия коронавируса в значительной степени преодолена или где она практически не получила никакого развития».

«Мы в первую очередь думаем о безопасности граждан. Ситуация более-менее стабильная в части стран Европы, Африки, Азии и СНГ. Предполагаю, что эти государства откроются россиянам для посещения в первую очередь. Не думаю, что есть смысл ожидать открытия границ с Латинской Америкой, потому что там сейчас с точки зрения коронавируса самый расцвет», — отметил собеседник издания.

Он добавил, что могут возникнуть проблемы с некоторыми странами, которые пока еще не объявляли о готовности открыть воздушное пространство для РФ. Сергей Цеков убежден в необходимости уже сейчас открывать границы. С его точки зрения, это решит проблемы с получением прибыли перевозчиками, которые понесли большие убытки из-за ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Член комитета Совета Федерации по международным делам призвал не ограничивать людей в передвижении между странами, так как многие вынужденно лишились не только отпусков, но и возможности решать рабочие моменты за границей.