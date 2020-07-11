Дочь Мадонны без белья и с небритыми подмышками шокировала Интернет

Нью-Йорк, 11 июля. Дочь Мадонны прогулялась по улицам Нью-Йорка в откровенном наряде без нижнего белья. Снимки 23-летней Леон Лурдес опубликовал таблоид Daily Mail.

Для прогулки Лурдес выбрала лиловый кроп-топ, голубые короткие шорты, носки разного цвета и кроссовки. От бюстгальтера девушка отказалась. На одном из фото она курит сигарету, а на другом — потягивается, демонстрируя небритые подмышки.

Внешний вид Лурдес вызвал противоречивую реакцию читателей издания. В многочисленных комментариях пользователи высказали критические замечания в адрес модели.

«Леон бреет все тело, кроме подмышек. В чем логика? Это отвратительно», «Она просто привлекает к себе внимание всеми способами», — написали они.

Были и те, кто совсем не стеснялся в выражениях, назвав девушку «уродкой».

«Она выглядит еще противней, чем ее мамаша», «Такое ощущение, что она не купалась несколько недель», — высказались участники обсуждения.

Отметим, что мать Лурдес, певица Мадонна, несмотря на уже солидный возраст (артистке уже исполнился 61 год), тоже не стесняется появляться в своеобразных нарядах, причем не только на сцене. Недавно она опубликовала в своем Instagram селфи топлес. Из одежды на ней были панама и черные трусы. При этом Мадонна опиралась на костыль, прикрывая грудь руками.