Третью тренировку Гран-при Штирии «Формулы-1» отменили из-за проливного дождя

Вена, 11 июля. Третья тренировка Гран-при Штирии «Формулы-1» в Австрии отменена из-за проливного дождя. Сообщение об этом появилось в Twitter команды «Альфа Tаури».

Третья сессия свободных заездов на трассе в Шпильберге должна была начаться в 13:00 по московскому времени. Судьба квалификации, запланированной на 16.00, пока остается неизвестной. Не исключено, что ее перенесут на утро 12 июля. Такой сценарий ранее озвучил гоночный директор Международной автомобильной федерации (FIA) Майкл Маси, пишет «Р-спорт».

В случае, если погодные условия продолжат желать лучшего, стартовую решетку гонки сформируют на основании протокола второй тренировки. В этом случае пилот Red Bull Макс Ферстаппен и Валттери Боттас из Mercedes стартуют с поул-позиции.