Певица Холзи в откровенном бикини восхитила фанатов

Москва, 11 июля. Американская певица Эшли Николетт Франджипани, более известная под псевдонимом Холзи, восхитила фанатов откровенными фото.

Холзи опубликовала в своем Instagram фотографию, на которой она запечатлена в слитном бикини светло-бежевого цвета. При этом через купальник просвечивает грудь.

«Кузнечик или человек с бедром индейки» — подписала снимок певица.

Откровенный снимок восхитил фанатов, которые оставили огромное количество восторженных комментариев под фотографией.

«Боже, ты такая горячая!», — пишет nikohoshiha.

«Холзи, ты выглядишь отменно! Люблю тебя», — признается iamhalseyupdatesi.

«Ты такая идеальная», — отмечает barbie.charts.

«Милые татуировки», — пишет anaboaretto.

«Ты выйдешь за меня?» — обратился к певице mvrza.ve.

Ранее экс-солистка группы SEREBRO Катя Кищук обрадовала поклонников откровенным фото. Певица опубликовала на своей странице в Instagram кадры фотосессии. Девушка предстала перед камерой в черном топе с оголенной спиной и стрингах, которые обнажили ее ягодицы. Кищук приняла позу, которая позволила максимально хорошо разглядеть ее татуировку. Поклонники пришли в восторг от оголенных бедер, осыпав певицу комплиментами.