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В Сети возмутились пошлыми танцами на фоне мечети Кул-Шариф в Казани

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В Сети возмутились пошлыми танцами на фоне мечети Кул-Шариф в Казани

Казань, 11 июля. Пользователи Сети бурно отреагировали на непристойные танцы двух девушек в Казани напротив главной соборной мечети Кул-Шариф.

В соцсетях появилось видео под названием «Ночные танцы казаночек напротив Кул-Шарифа». На кадрах две молодые девушки танцуют тверк в очень коротких юбках. Действие происходит на фоне Кул-Шарифа. Пользователи Сети с критикой обрушились на молодых девушек и назвали их поступок неприемлемым и аморальным.

В Сети возмутились пошлыми танцами на фоне мечети Кул-Шариф в Казани

«Я атеист, но как-то безнравственно. Должны быть элементарные рамки приличия», — говорится в одном из комментариев под распространившемся в Интернете видео.

«Это танцы? Их просто радикулит парализовал и током немного одновременно шарахнуло», — съехидничала пользователь соцсети «ВКонтакте» Людмила Шаповалова.

«С нравственной стороны это отвратительно. Ничего достойного в этом нет», — отреагировал Никита Алексеев.

«И ведь это чьи-то будущие жены…» — добавил Айдар Минниханов.

Видео прокомментировала, как пишет издание «Бизнес Online», одна из его участниц. По словам девушки, они с друзьями не хотели никого оскорблять.

«Мы стояли с друзьями возле цирка, курили кальян. Я услышала классную песню и решила станцевать. Тому, что на фоне мечеть Кул-Шариф, я даже значения не придала. Теперь в TikTok, Instagram и «ВКонтакте» меня заваливают угрозами. Пишут мужчины-мусульмане, мол, если я увижу, челюсть вынесу», — рассказала она.

В Сети возмутились пошлыми танцами на фоне мечети Кул-Шариф в Казани

Некоторые поддержали девушек и не увидели в их пошлых танцах ничего постыдного, заметив, что те просто хорошо отдыхают.

«Симпатичные девочки тусуются. В чем проблема-то?» — задалась вопросом Владлена Катрич.

«Молодцы, жгите, чтобы другие от зависти почернели», — встал на сторону героинь видео Рустем Шигабутдинов.

«Что-то молчали, когда на днях там колхозники устроили балаган с танцами, громкой музыкой и кальянным смогом на фоне той же мечети! А тут прям с цепи сорвались!» — возмутился Артем Тихомиров.

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