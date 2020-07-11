Баранец раскрыл, сколько атомных подлодок РФ нужно для превращения США в «пролив Сталина»

Атомные субмарины являются настолько мощным и эффективным оружием, что даже нескольких из них достаточно, чтобы целиком уничтожить огромное государство. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Так собеседник ФАН прокомментировал статью аналитиков китайского издания Sohu, в которой те заявили о том, что Россия является единственной в мире страной, способной не просто успешно противостоять США в прямом военном столкновении, но даже победить за счет своего атомного подводного флота, место дислокации которого заведомо неизвестно. 12 субмарин, несущих на себе стратегическое ядерное оружие, способны нивелировать такие преимущества американской армии, как сильнейший в мире флот, а также сверхмощные сухопутные и воздушные войска.

«Автору этой статьи за такой жирный комплимент можно было бы выкатить сразу 4 литра водки — а, может, даже и все 5, — смеется Баранец. — Вместе с тем я знаю, что даже в Китае некоторые военные аналитики умеют считать до ста, и я хотел бы им напомнить, что количество атомных субмарин у Соединенных Штатов в 5–6 раз больше, чем у России».

Что же касается качества подлодок, то здесь, добавляет военный обозреватель, наша страна действительно может дать фору американцам: российские атомоходы отличаются пониженной шумностью, что критически важно для такого вида вооружения.

«И это признают даже в США, — подчеркнул эксперт. — Во-вторых, субмарины РФ имеют мощнейшую гидроакустику — а вы понимаете, что для подводной победы «глаза и уши» играют решающую роль. По этой части многие наши подлодки сильно обходят своих хваленых американских коллег».

Собеседник ФАН отметил, что, несмотря на количественное превосходство подводного флота Соединенных Штатов, даже 3 из 12 находящихся в боевом строю атомных российских субмарин будет достаточно, чтобы в центре Северной Америки образовался «пролив имени товарища Сталина». И это неудивительно, ведь на борту каждой из них находится по 16 мощнейших ядерных зарядов.

«Они шныряют по глубинам морей и океанов так, что американцы гоняются за ними порой по две-три недели и в итоге уходят не солоно хлебавши, — заявил Баранец. — Один такой позорный случай произошел уже в этом году в Атлантике — и тогда большие начальники, что в Пентагоне, что в Белом доме, были вне себя от ненависти. Так что наш атомный подводный флот действительно обладает серьезной скрытностью».

Резюмируя, военный обозреватель отметил, что американцев наверняка «душит жаба» за то, что, хоть они и имеют количественное преимущество в таком виде вооружений, но в реальности их возможности не превосходят те, что имеет на этой ниве Россия: оба государства в состоянии полностью уничтожить друг друга уже одними лишь атомными субмаринами.