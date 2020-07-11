Российские банки подняли лимиты по кредитным картам для пенсионеров

Москва, 11 июля. Российские банки во время пандемии коронавируса увеличили лимиты по кредитным картам для пенсионеров старше 60 лет. Такие данные следуют из статистики Национального бюро кредитных историй.

Согласно информации НБКИ, в мае этого года средний размер лимита по кредитным картам держателей в возрасте 60–65 лет был выше 67 тыс. рублей, что является максимальной суммой за последний год.

Лояльность банков к пенсионерам во время пандемии, по мнению экспертов, может быть связана с тем, что они более надежные заемщики, чем молодые клиенты. Последним, к слову, банки снизили объем доступных средств на кредитках.

«(Пенсионеры) менее импульсивны в плане покупок и более дисциплинированны в плане исполнения своих платежных обязательств», — пояснила старший аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Надежда Караваева в комментарии РБК.

Помимо этого, она обратила внимание, что пенсионеры менее зависимы от экономической конъюнктуры.