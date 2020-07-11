Эксперты Sohu раскрыли, что поможет России победить в случае войны с США

Москва, 11 июля. Аналитики из Китая уверены в способности России нанести «молниеносный» удар по США. Эксперты обращают внимание, что для Вашингтона все закончится раньше, чем американские военные смогут что-то понять.

В издании Sohu подчеркивается, что США часто преподносят себя как самую мощную военную державу. Вашингтон давно себя зарекомендовал как страна, которая любит применять силу. Никакое государство не пойдет с Америкой на военный конфликт, потому что шансов нет. Аналитики считают, что только Россия может противостоять Штатам, если случится война, пишет «ПолитРоссия».

«Прежде чем добраться до США с европейского направления, придется преодолеть несколько американских военных баз, а также тысячи километров Атлантического океана. Соединенные Штаты долгие годы выстраивали сложнейшую оборонительную систему, чтобы максимально обезопасить себя от потенциального нападения», — напомнили эксперты.

Они также обратили внимание, что американцы в тысячах километрах от своей страны разместили системы ПРО, их флоты бороздят Тихий и Атлантический океаны. Если даже представить, что противник чудом сможет все это преодолеть, то на территории Штатов придется столкнуться с солидными сухопутными силами. Высадка десанта, по мнению аналитиков, закончится плачевно для агрессора.

Способность России справиться с США китайцы объясняют хитростью.

«Российские военные никогда на пойдут на такую глупость, как лобовая атака на США. Они будут действовать гораздо хитрее», — выразили мнение аналитики.

Эксперты подчеркивают, что географический фактор играет на пользу США, «наскоком» их не взять. Рисуя гипотетический сценарий атаки, китайцы отмечают, что Россия обладает мощным подводным флотом, поэтому к американскому берегу будут направлены современные субмарины.

Технические характеристики российских подлодок позволят им приблизиться незаметно, ведь они так тихо работают, что отследить почти нереально. Китайцы отметили, что при создании подлодок в России одним из приоритетов является повышение уровня скрытности субмарин.

Эксперты уверены, что благодаря характеристикам подводного флота американские военные не заметят опасности, что приведет в итоге к поражению Вашингтона. Победа России будет безоговорочной.

Напомним, что китайские специалисты неоднократно говорили о высокой эффективности различных видов вооружений России. По их мнению, ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» станет «кошмаром» для целого флота неприятеля.