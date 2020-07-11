В РАН назвали единственное возможное условие для деноминации рубля

Москва, 11 июля. Идею деноминации рубля раскритиковали в РАН. По словам директора Института экономики Российской академии наук Руслана Гринберга, деноминация имеет смысл только при резком обесценивании валюты, в противном случае это предложение является контрпродуктивным.

«В деноминации никакого смысла сейчас нет. Народ и так перегружен разными сомнениями и неопределенностью. Нет никаких объективных оснований для этого», — заявил он в эфире НСН.

Специалист обратил внимание, что сейчас уровень инфляции низкий, еще и на фоне этого деноминация выглядит странной, бессмысленной инициативой.

Напомним, с идеей деноминации рубля в 100 раз ранее выступил руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. По мнению аналитика, со времени последней деноминации в 1998 году рубль обесценился.

Еще одним аргументом в пользу возможной деноминации Разуваев считает резкий рост объема наличных денег в стране. После деноминации, по его словам, проезд в метро будет стоить 50 копеек, курс доллара — 70 копеек, а бутылка воды — 30–70 копеек.