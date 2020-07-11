Инспектор ГИБДД сообщил, кто на самом деле был за рулем машины Ефремова в момент ДТП

Москва, 11 июля. Инспектор, оформлявший смертельное ДТП, устроенное актером театра и кино Михаилом Ефремовым, рассказал, кто на самом деле находился за рулем автомобиля.

Сотрудника ГИБДД, работавшего на месте аварии, опросили. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Он рассказал о событиях на Смоленской площади и подтвердил, что за рулем машины находился Михаил Ефремов, у которого был характерный запах изо рта.

«Причем дорога на этом участке была ровная, сухая, без выбоин или каких-то изъянов», — пишет Mash.

Ранее адвокат артиста Эльман Пашаев сделал несколько заявлений, из которых можно сделать вывод, что за рулем якобы находился не артист, а кто-то другой.

В отношении актера театра и кино Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельную аварию в Москве на Смоленской площади, возбудили уголовное дело, напоминает Infox.ru. Он в состоянии алкогольного опьянения за рулем иномарки выехал на встречную полосу и влетел в грузовик. Водитель транспортного средства скончался в больнице. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что дочь артиста Анна Мария отреагировала на проблемы, которые появились у адвоката ее отца Эльмана Пашаева. Она порадовалась появившейся информации о том, что защитника ее отца привлекут к ответственности за нарушение этики. По словам девушки, Пашаев плохо влияет на ее отца, который после общения с адвокатом стал говорить несвойственные его стилю вещи.

Напомним, по информации Федеральной палаты адвокатов РФ (ФПА), адвокаты по делу Ефремова нарушили нормы профессиональной этики, поэтому привлечены к дисциплинарной ответственности.

Многие эксперты, политики, общественники и неравнодушные граждане считают, что Ефремов должен нести ответственность за свой поступок, который привел к смерти человека. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что виновники подобных преступлений должны отвечать по всей строгости закона.