В Киеве рассказали, что мешает «мирному возвращению» Донбасса

Киев, 11 июля. Вице-премьер Украины Алексей Резников считает, что безопасная реинтеграция Донбасса займет минимум 25 лет.

По его мнению, даже если Киеву удастся мирным путем восстановить контроль над Донбассом, этот регион еще долго будет оставаться территорией войны, так как у жителей ДНР и ЛНР сохранится «раздор в головах».

«Там родились дети, которые не знают, что такое свободная Украина, и сегодня уже в школу идут. Поэтому это надолго в любом варианте, и мы должны к этому готовиться», — пояснил Резников.

Он также добавил, что жители ДНР и ЛНР являются «вполне сознательными ребятами», которые ненавидят Украину, так как хотят жить в Советском Союзе.

«Украина должна быть готова к тому, что безопасная реинтеграция — это надолго», — считает Резников.