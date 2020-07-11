Адвокат Ефремова оценил переговоры с родными погибшего Захарова

Москва, 11 июля. Защитник актера Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию, Эльман Пашаев рассказал о переговорах с близкими погибшего Сергея Захарова. Речь идет о выплате компенсаций.

Юрист обвинил потерпевшую сторону в том, что родственники превратили в «коммерцию» ситуацию с аварией. По словам адвоката, старший сын Захарова готов вести переговоры.

«Что касается других членов семьи, то народ видел, как они по телеканалам бегали, деньги собирали», — заявил адвокат.

Пашаев добавил, что знает о гонорарах за подобные выступления. Он не осуждает, когда люди дают интервью, но крайне против активного зарабатывания денег на такой ситуации.

Напомним, что актер Михаил Ефремов проходит обвиняемым по уголовному делу о смертельном ДТП, которое произошло вечером 8 июня в Москве. Артист на своем внедорожнике вылетел на встречную полосу и протаранил фургон. Водитель второй машины получил тяжелые травмы и позднее умер в больнице.

Экспертиза установила, что в момент аварии Ефремов был пьяным, кроме того, в крови найдены следы наркотиков.

Суд поместил его под домашний арест. Актеру грозит до 12 лет тюремного заключения.

Отметим, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил парламентариям взять дело Ефремова на контроль. Он подчеркнул, что за подобные деяния виновные должны отвечать по всей строгости закона.