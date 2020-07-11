Москва, 11 июля. Украина была обречена на потерю Крыма и Донбасса из-за радикализации политических элит. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

По его словам, реализация русофобского проекта на Украине привела к отсоединению Крыма и Донбасса, которые не поддались искусственной украинизации.

«Украина еще и приобрела неформальный статус войны с Россией. Сейчас на Украине нельзя открыто заявлять, что нет никакой гибридной войны со стороны России. Если ты такое говоришь, ты выпадаешь из политического контекста. Это очень удобная ситуация для Украины и для украинства как политического проекта», — пояснил Неменский.

Стоит отметить, что за годы независимости на Украине сформировалось целое поколение, которое считает, что «Москва является главным врагом Киева». Данная идеология позволят украинским радикалам чувствовать себя представителями «уникальной нации», которая по определению «лучше и мудрее других». При этом страны Запада принимали активное участие в формировании этих сил на Украине. Больше всех старались консультанты из США.

В настоящее время на Украине продолжается героизация нацизма и «культурные чистки», чем в свое время занимались представители Национал-социалистической партии Германии. Украинские власти уверены, что лучший способ заставить граждан поверить в свою исключительность — это превращение страны в лагерь фашистов.