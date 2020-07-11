Михеев назвал Порошенко одним из главных кандидатов на замену Зеленскому

Москва, 11 июля. Политолог Сергей Михеев заявил, что среди националистов на Украине нет достойных людей, которые могли бы подойти на роль «действительно умного диктатора», необходимого после президентства Владимира Зеленского.

С его точки зрения, сейчас Украина нуждается в человеке, который обладает силой воли и смог бы провести «серьезнейший аудит всех этих псевдооснов современной украинской государственности». Об этом заявил российский политолог Сергей Михеев во время авторской программы Владимира Соловьева.

Президентство действующего главы Украины Владимира Зеленского политолог описал как попытку несчастного человека изображать лидера страны. По мнению Михеева, этому образу он будет следовать до окончания своего срока.

«Главный претендент, так сказать, на замену Зеленскому — это Порошенко. Но это считай, что назад в будущее или еще один вариант тупика», — указал эксперт.

По его словам, без человека, который проведет принципиальнейший аудит всего того, из чего сегодня «лепят основание» национальной государственности Украины, страна никуда не двинется. А среди украинских националистов только «ограниченные психопаты», добавил политолог.

Ранее киевский адвокат Татьяна Монтян назвала бывшего президента Украины Петра Порошенко «абсолютно русскоязычным персонажем». С ее точки зрения, он пытается лишь делать вид, что является предводителем бандеровцев и националистов. Это ему нужно для того, чтобы обзавестись электоральной поддержкой.