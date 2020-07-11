Политолог Кот рассказал, как Россия без единого выстрела уничтожит Украину при атаке ВСУ

Москва, 11 июля. Россия в случае нападения ВСУ сможет уничтожить Украину без единого выстрела, считает журналист и общественный деятель Юрий Кот.

Он напомнил, как в 2014 году подавляющее большинство украинских военнослужащих в Крыму перешли на сторону РФ. То же самое, по его словам, повторится и на остальной территории Украины.

«Если вы заставите людей подняться, 99% ваших людей скажут: служу народу России, до свидания, Украина. И так будет до Киева, если не до Львова», — предупредил он в программе «60 минут».

Кот добавил, что сейчас на Украине происходит нагнетание напряженности по аналогии с Грузией: за провокаторами в ВСУ и СНБО стоят подстрекатели с Запада. Но Киев история ничему не учит, поэтому ситуация с грузинскими агрессорами, которые «получили по зубам и отползли» в 2008 году, может повториться.

«Вас используют, специально натравливают. И ведь кощунственно натравливают — перекрывают воду людям в Крыму и ждут, когда Россия пойдет ее отбивать. И правильно сделала бы, если бы пошла. Но, к счастью, у россиян есть мозги, в отличие от вас», — добавил Кот, обращаясь к украинцам.

Эксперт обратил внимание, что вместе военного противостояния с Украиной Россия пошла экономическим путем. Так, Москва анонсировала строительство трубопровода в Крым для снабжения его пресной водой. Это, как считает Кот, можно сравнить с прокладкой газопроводов в обход Украины, из-за чего она лишается доходов от транзита.

«Зачем с вами воевать, если можно просто построить трубопровод? Зачем с вами пытаться торговаться, если можно построить газопровод в обход?» — с иронией поинтересовался политолог.

По его мнению, Украину обходят везде, «подальше от (киевского) идиотизма».