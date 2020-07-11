Политолог Марков назвал учения НАТО репетицией агрессии против России

Москва, 11 июля. Британские СМИ назвали «предупреждением для России» учения НАТО в северной части Атлантического океана, которые проходили с 1 по 9 июля.

Глава Института политических исследований Сергей Марков прокомментировал заявление британских СМИ, отметив, что действия Альянса являются откровенной репетицией агрессии против России.

«Флот НАТО никогда не был оборонительным, зато он участвовал в агрессии против Югославии, результатом которой стали десятки тысяч погибших и приход к власти террористической группировки», — пояснил эксперт.

Кроме того, заслугой стран НАТО является гражданский конфликт на Украине. Марков подчеркнул, что деятельность Альянса направлена на разжигание русофобии и антироссийских настроений, передает «Слово и дело».

«НАТО закрепила русофобские антидемократические режимы в Латвии и Эстонии, где ущемляются права русского населения, осуществляется агрессия против русской идентичности... Им нужно устранить суверенную Россию, захватить ее ресурсы, ядерное оружие, чтобы укрепить свои позиции на мировой арене», — отметил эксперт.

Стоит отметить, что в начале мая ВМС США и Великобритании провели военные учения у морских границ России в Арктическом регионе. В маневрах были задействованы американские и британские подводные лодки. Кроме того, в учениях приняли участие американские противолодочные самолеты Boeing P-8 Poseidon. В ходе маневров военные США и Великобритании «нашли и уничтожили» подводные лодки условного противника. При этом в Пентагоне не скрывали, что ключевой целью учений является «охота» на подлодки Северного флота ВМФ России.