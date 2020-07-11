Пегова откровенно рассказала о своем комплексе

Москва, 11 июля. Известная российская актриса Ирина Пегова рассказала о комплексах, которые ей удалось победить благодаря социальным сетям.

42-летняя артистка завела собственный профиль в Instagram позже многих звезд, но сейчас она пользуется большой популярностью у поклонников. Пегова откровенно призналась, что совсем недавно ей удалось победить один из самых главных комплексов.

«Не поверите, раньше, когда только зарегистрировалась в Instagram, я очень стеснялась выставлять свои селфи! И прямо-таки боролась с этим и сгорала со стыда, делая пост! Думала: зачем, да и как-то это нескромно! Шли годы — и вот! Эта фоточка сделана просто так. Свет на лице показался красивый», — написала актриса.

Фанаты пришли в восторг от новой фотографии и буквально осыпали своего кумира комплиментами.

«Я просто люблю на Вас смотреть, Ирочка! У Вас очень уставший взгляд, но красота Ваша в естественности, искренности и положительной энергетике», — написала damira_copywriter. «Очень не нравятся селфи, глупая болезнь, поразившая всех. Этакое постоянное красование, самолюбование, хвастовство. Так что, Ирина, вы правильно делали, что стеснялись», — поделилась своим мнением sorellabest. «Ваши селфи очень красивые», — отметил bayov.yevgeniy. «Я так рада, что есть Instagram и можешь увидеть свою любимую актрису на фотках или видео, услышать заразительный смех! Поэтому выкладывайте! Люблю и всегда жду!» — с восхищением добавила irina.a.69.

Пегова ранее поделилась историей нелегкой победы на проекте «Танцы со звездами». Новый пост звезда опубликовала в своем профиле в Instagram. Актриса показала поклонникам видео своего танца, который принес ей победу на шоу, и раскрыла страшные подробности победы. Она призналась, что во время подготовки у нее отказала нога. Пегова решила все-таки продолжить свое участие в шоу, ей сделали укол в тазобедренный сустав. Актриса, превозмогая адскую боль, смогла одержать победу.