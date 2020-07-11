Миро осудила Прилучного и Карпович за «разврат» при детях во время отдыха в Крыму

Москва, 11 июля. Отдых актрисы Мирославы Карпович с актером Павлом Прилучным и его детьми от прежнего брака очень «зацепил» блогера Лену Миро. Она возмущена тем, что страдающую бывшую супругу Агату Муцениеце оставили без детей, которых представили «новой маме».

«Агата мотает на кулак сопли разлуки с мужем, а Паша с новой пассией отдыхает на море с детьми», — высказалась блогер в ЖЖ.

Она согласилась с реакцией фанатов бывшей звездной пары, которым стало обидно за экс-супругу. Ведь с ее детьми сейчас проводит время другая женщина. Миро осадила Прилучного и Карпович за то, что перед детьми творится разврат.

«Не представляю, что чувствует Агата, но даже мне неприятно и обидно стало. Это ужасно, когда с твоими детьми возится чужая женщина», — процитировала фанатов блогер.

Миро согласна с тем, что матери, которая рожала и столько сил вложила в малышей, неприятно видеть кадры с отдыха, где с детьми играет женщина, к которой быстро после развода ушел Прилучный.

«Что чувствует Агата, когда ее дети с новой мамой? Предельно откровенно: вот даже меня это торкает – неприятно», — поделилась эмоциями Миро.

Блогер задалась вопросом, а каково было бы экс-супругу, если жена привела бы нового мужчину в дом к совместным детям? По ее мнению, нормальному мужику будет обидно, если нового ухажера дети назовут папой.

Напомним, что почти неделю Карпович и Прилучный отдыхают в Крыму. Ряд СМИ отмечает, что девушка уже подружилась с детьми актера, младшую дочку даже на руках носит.